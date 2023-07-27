Судять захисників України

25 липня у Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону розпочався розгляд справи 18 членів батальйону „Айдар“. Справу розглядає трійка суддів на чолі з Кирилом Кривцовим.

На першому засіданні судді назвали імена обвинувачених та продовжили термін арешту до 13 листопада. На лаві підсудних – В’ячеслав Байдук, Ігор Гайоха, Віталій Грузінов, Владислав Єрмолінський, Семен Забайраковий, Сергій Калініченко, Віталій Крохалев, Володимир Макаренко, Марина Міщенко, Роман Недоступа, Сергій Нікітюк, Лілія Прутян, Євген П’ятій, Федченко, Микола Чупріна та Андрій Шолік. Наразі підсудних звинувачують за законодавством так званої „ДНР“. На наступному засіданні, коли прокурор надасть обвинувальний висновок, суд розгляне питання про перекваліфікацію звинувачень на російське законодавство.

До 10 липня айдарівців тримали в „ДНР“, а потім етапували до Ростовської області.

І. Гайоха перебував на службі в „Айдарі“ з 2014 року. У березні 2022 року рідним повідомили про його загибель, але потім у квітні з’явилося відео з ним із полону в Донецьку. В. Грузінова полонили не пізніше 11 березня під Волновахою. М.Чуприн потрапив у полон не пізніше 2 березня 2022 року, С.Нікітюк – не пізніше 30 березня.

20 червня засуджено до 16 років ув’язнення колишнього заступника командира батальйону „Айдар“, 39-річного громадянина Росії та України, уродженця Криму Дениса Муригу. Його судили як громадянина Росії, який вчинив злочин за кордоном. Мурига наприкінці березня минулого року виїхав до Росії як біженець (невідомо, було це зроблено добровільно чи ні) і 31 березня ФСБ затримала його у Таганрозі.

Від 14 червня триває суд над 22 імовірними учасниками полку „Азов“. Спочатку обвинувачених було 24, але двоє з них потрапили на підконтрольну Україні територію через обмін полоненими. За різними даними, серед підсудних вісім чи дев’ять жінок, які працювали кухарями.

20 липня прокурор Сергій Айдінов на слуханнях запросив 17 років ув’язнення для 44-річного уродженця Дніпра, старшого сержанта 501-го окремого батальйону 36-ої окремої бриґади морської піхоти ЗСУ Антона Чередника. Його звинувачують у приготуванні до захоплення влади на окупованій частині Донецької области, жорстокому поводженні та вбивстві жителя Маріюполя Олександра Піскунова, який нібито не зміг на вимогу військового вимовити слово „паляниця“.

До 13 років суворого режиму в так званій „ЛНР“ засуджено українського правозахисника Максима Буткевича, який воював проти Росії як командир взводу в батальйоні „Берлінґо“. Російське слідство стверджувало, що 4 червня минулого року в Сєвє-родонецьку він нібито вистрілив із ґранатомета до будинку з мирними жителями (доведено, що того дня взводу М.Буткевича не було у місті).

Загалом зараз судять понад 80 українських бійців, у тому числі близько 10 заочно, включаючи іноземних добровольців, яких спочатку засудили до страти, а потім обміняли.