Судять Дональда Трампа

Суд у Ню-Йорку визнав Дональда Трампа та його сімейний бізнес відповідальними за шахрайство за цивільним позовом генерального прокурора штату Летиції Джеймс, яка звинуватила колишнього главу держави в незаконному завищенні своїх активів і статків. Рішення ухвалив суддя суду штату Ню-Йорк на Мангетені Артур Енґорон.

Л. Джеймс подала позов на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його та компанію Trump Organization у тому, що вони протягом десятиліття брехали про вартість своїх активів і статків, аби отримати кращі умови банківських кредитів і страхування.

У річних фінансових звітах, які він подавав банкам і страховикам, завищив вартість свого майна на 2.23 млрд дол., а за деякими даними – на 3.6 млрд. Л. Джеймс зазначила, що ці активи включають маєток Трампа Мар-а-Лаґо у Фльориді, його помешкання у мангетенському хмарочосі “Trump Tower”, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

Судовий розгляд призначено на 2 жовтня, і він може затягнутися до грудня.

Федеральна суддя у Вашінґтоні Таня Чуткан призначила на 4 березня 2024 року початок судового розгляду по суті справи про змову Д. Трампа з метою залишитися при владі після поразки на президентських виборах 2020 року.

Т. Чаткан відхилила дати судових засідань, які раніше були запропоновані Міністерством юстиції і командою юристів Трампа щодо початку судового процесу.

Прокурори вимагали, щоб судовий розгляд у цій справі розпочався у січні 2024 року, тоді як адвокати Трампа просили призначити дату в квітні 2026 року.

На початку серпня велике жюрі присяжних висунуло 45-му президенту США офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом залишитися при владі після програних виборів 2020 року. У тому числі Трампу інкримінувалася змова з метою обману Сполуче­них Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджання та спроба перешкодити офіційному провадженню; змова проти прав.