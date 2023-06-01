Суддя вбив воїна Національної ґвардії

КИЇВ. – У ніч з 25 на 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на „Лексусі“ збив у Києві нацґвардійця, який встановлював загороджувальні елементи на блокпосту. Від отриманих травм військовослужбовець загинув на місці. Швидкість автомобіля Тандира була швидшою за дозволену, суддя був сильно п’яний, в його машині валялися порожні пляшки від алкоголю.

Коли водій вийшов з авто та дізнався, що солдат мертвий, то заявив, що не він сидів за кермом, а інший чоловік, який, мовляв, утік у кущі. Сам Тандир відмовився проходити огляд на стан сп’яніння, тому правоохоронці звернулися до суду, який надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у винуватця пригоди.

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочало досудове слідство. Суддю затримали. Йому загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років. Крім того, правоохоронці готують звернення до Вищої ради правосуддя щодо надання згоди на утримання судді під вартою. Загиблий Вадим Бондаренко родом із Черкаської області. У нього залишилися дружина та двоє малень-ких дітей. Його батько та брат перебувають на фронті.

27 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Тандира, таким чином задовольнивши подання заступника Генерального прокурора. Печерсь-кий суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливости внесення застави.