Столтенберґ закликав до підтримки України

САМЛЕН, Швеція. – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, виступаючи на безпековій конференції, закликав посилити підтримку України та зазначив, що недооцінка Росії може призвести до „значних наслідків для безпеки Північного реґіону“.

„Якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Европі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді – шлях до миру“, – сказав він і зазначив що ситуація з безпекою в Европі змінилася назавжди. „Режим у Москві хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться“, – зауважив Генеральний секретар.

Він зазначив, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні, але росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і нести великі людські втрати.