Становище залишається статичним

Війська Росії продовжують нас­тупальні дії на Лиманському, Бах­мутському, Авдіївському та Мар’їн­ському напрямках. Підрозділи Сил оборони на вказаних ділянках фронту протягом доби відбили понад 20 атак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 2 травня.

Підрозділи українських ракетних військ й артилерії протягом доби уразили пункт управління та 12 районів зосередження живої сили російських загарбників. Уражені чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одна важлива ціль ворога.

Авіяція Сил оборони України зі свого боку за добу здійснила п’ять ударів по районах зосередження особового складу російської армії. Українськими захисниками також збиті ще три ворожі безпілотники різних типів.

Протягом дня російські загарбники здійснили три ракетні й 30 авіяційних ударів, а також близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Унаслідок ворожих атак є поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Імовірність здійснення росіянами ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлені. На території республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Росії.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської й Бєлгородської областей.

З артилерії та мінометів протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківської і Донецької областей.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія продовжує вести оборонні дії та обстрілювати населені пункти, що межують із лінією бойового зіткнення. Під ворожі удари протягом доби потрапили загалом понад 30 міст і сіл.

На тимчасово захоплених територіях України загарбники продовжують вдаватися до насильницького викрадення проукраїнського цивільних громадян й облаштовувати нові катівні для їх утримання. Зокрема, одну з катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсон­ської области. Встановлено, що росіяни тримають людей у жорстоких, нелюдських умовах, застосовують тортури. Є випадки, коли викрадених закатовували до смерти.

„Українські сили продовжують відбивати атаки російських окупантів та ведуть важкі бої, особливо на Бахмутському напрямку, однак загалом ситуація вздовж лінії фронту є статичною, коли сторони не набувають контролю над суттєвими новими територіями“, – про це сказав 2 травня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Хоча, за його словами, певний час тому в цьому районі мало місце послаблення напружености.

Характеризуючи ситуацію в Украї­ні в цілому, генерал вказав також на продовження атак ракетами та дронами по українській цивільній інфраструктурі.

Водночас, за його словами, „в основному, вздовж лінії фронту ситуація продовжує залишатися статичною“.