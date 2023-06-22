Стали донорами для військових

ТЕРНОПІЛЬ. – У Всесвітній день донора тернополяни прийшли до медичних закладів, щоб здати свою кров для потреб поранених військових. В області 342 громадяни мають статус Почесного донора України, які постійно своїм благородним вчинком допомагають врятувати життя іншим людям. Серед донорів був військовий добровільного медичного батальйону Олександр, який допомагає пораненим бійцям на передовій.

Також вперше кров здала мама захисника Лариса Бодань. Її син боронить Україну на Донецькому напрямку.

Почесним донорам було вручено подяки за активну донорську підтримку ЗСУ та гуманні вчинки людяности. На території обласної лікарні медики разом з донорами посадили квітучі кущі гортензій, які є символом надії на оздоровлення.