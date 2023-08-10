Спокусився вигодою за рахунок держави

КИЇВ. – Голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аґрарних наук України Анатолію Гуньку оголосили підозру. Його викрили на отриманні 85 тис. дол. неправомірної вигоди.

За даними слідства, народний депутат запропонував підприємцеві отримати землю під обробку. Ця земля перебувала у сфері управління державних підприємств. Свої послуги він оцінив у розрахунку 130 дол. США за гектар.

У результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки ріллі площею 1,700 гектарів одного з державних підприємств сума переданої неправомірної вигоди повинна була становити 221 тис. дол. При цьому 85 тис. дол. мали стати авансом і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі авансу депутата і двох його посібників викрили. Розслідування розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.