Соняшники – символ миру

ЧЕРКАСИ. – У центрі міста встановили тематичну інсталяцію під назвою „365 діб Незламности“, яка створена спеціяльно до дня початку повномаштабного вторгнення Росії до нашої України.

В основі композиції – 365 відстріляних бойових гільз від снарядів, з яких проростають соняхи. В її центрі – понівечене, розтерзане, але живе серце „Війна – це біль“, виготовлене черкаським скульптором Рома­ном Турецьким.

Використаний боєприпас символізує кожен день, коли аґресор завдавав ракетних та артилерійських ударів по містах і селах, а квіти символізують життя, надію та віру в мирній Україні.