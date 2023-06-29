Снага, напоєна любов’ю

Щиро вітаємо з 90-літтям народження Орисю Сушко – Почесну голову СФУЖО.

Народжена у Виндзорі, в канадській провінції Онтаріо, вона зростала в родині, єством якої була жертовна любов до України. Її мама, Емілія Степова, прийшла у світ у канадській стороні; тато, Павло Степовий, народився в Україні.

Серед плідного набутку О. Сушко – її багаторічна діяльність у Конґресі українців Канади (КУК). Починаючи з жовтня 2004 року вона доклала значних зусиль для організації п’яти успішних місій спостерігачів за виборами в Україні. Особливо значущим було здійснення нагляду Ради директорів – представників 28 членських крайових організацій в особливий час президентських і парляментських виборів в Україні: збірка на цю важливу справу склала понад 1 млн дол.

О. Сушко – довголітня діяльна членкиня Союзу українок Канади. Вона очолювала локальний відділ, провінційну екзекутиву і від 1993 до 1997 року – Крайову управу.

Заслу­говує на визнання журналістський доробок. Упродовж 14 років вона була редакторкою журналу „Про­мінь“. На запрошення Між­народної організації „Жіноча громада“ в Украї­ні О. Сушко представляла Канаду на Міжнародній конференції „Жінка і демократія“ в Києві 1995 року та виголосила доповідь на тему “Жінка в демократії”.

Сім років була продюсеркою і модераторкою телепрограми “Украї­на сьогодні” в Гамільтоні. Як голова Керівного комітету „Візія майбутнього“ проводила навчання спеціяльних робочих груп по всій Канаді та протягом 2002-2004 рр. займалася дослідженням громадської думки щодо бачення майбутнього українців Канади. З нагоди 15-ої річниці Незалежности України та на запрошення Посольства Канади в Україні О. Сушко представила на Круглому столі в Києві доповідь про перспективи громади українців у Канаді.

У дні святкування 20-ої річниці Незалежности України О. Сушко взяла участь у Міжнародному форумі українських жіночих організацій, що відбувся в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діяспорою Національного університету „Львівська політехніка“. У своїй доповіді вона звернулась до історичних часів становлення українського жіночого руху – від заснування з ініціятиви Наталі Кобринської 1884 році в Станіславові (нині Івано-Франків­ську) першої жіночої організації до утворення Союзу Українок 1917-го і проведення першого Конґресу українського жіноцтва 1934 року.

У 2012 році на Річних нарадах Світової федерації українських жіночих організацій її було обрано головою СФУЖО, було налагоджено тісний контакт з Національною радою жінок України, змістовні наради відбулись у Києві, Львові, Стокгольмі та Парижі за участю численних представниць СФУЖО – членкинь і гостей. О. Сушко була учасницею всіх річних сесій Комісії ООН зі статусу жінок в Ню-Йорку.

СФУЖО стала головним організатором у співпраці з СКУ та Постійним представництвом України при ООН ювілейного святкування 27 березня 2014 року в ООН у Ню-Йорку 200-ліття від дня народження Тараса Шев­ченка. Голова СФУЖО О. Сушко мала честь виголосити святкове слово у присутності Проводу ООН та членів дипломатичних представництв із усього світу.

1986 року О. Сушко отримала нагороду за громадську службу від Ради багатокультурности міста Гамільтону та околиць, 1988-го – „Con­vention Ambassador“ від мерії Гамільтону, 1990 р. – за добровольчу службу „Volunteer Service Award“ від Міністерства з питань громадянства провінції Онтаріо, 2001-го – від Конґресу українців Канади. Україн­ська православна церква в Канаді 1991 року вручила О. Сушко Відзнаку Митрополита, а КУК 1995-го – Шев­ченківську медалю.

Указом Президента України від 2007 р. О. Сушко нагороджена орденом княгині Ольги. 2010 року їй вручили Орден Канади – одну з найвищих цивільних нагород країни, що засвідчує видатні досягнення всього життя, відданість громаді та служіння нації. Тож на покликання уряду Канади О. Сушко сьогодні виконує обов’язки очільниці церемонії.

2013 року О. Сушко удостоєна Ювілейної державної медалі королеви Єлизавети ІІ. 2014 року названа однією з 25 „Жінок впливу“ в Пів­нічній Америці за „Women of Influence Inc.“. З нагоди 70-ліття СФУЖО Орися Сушко нагороджена відзнакою СФУЖО “Берегиня українського роду”.

Світ любови О. Сушко – це український світ, чиї подвижниці й подвижники щомиті присвячують кожен крок, кожне слово, кожну справу Україні, допомозі захисникам і захисницям рідної землі в їхній жертовній боротьбі проти російських окупантів.

Валентина Шемчук – культурно-освітня референтка 64-го відділу Округи Ню-Йорк Союзу українок Америки

Д-р Марта Кічоровська Кебало – головна представниця СФУЖО до ООН