Слідство назвало причини катастрофи

КИЇВ. – 3 серпня слідство встановило причини катастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року, в якій у Броварах загинув міністер внутрішніх справ, його заступник та ще 12 людей. Раніше в СБУ назвали три версії падіння гелікоптера: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу (диверсія).

Державне бюро розслідувань повідомило, що причиною катастрофи стало порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Підозру у скоєнні злочину оголосили п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони залучили для перевезення керівництва МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реаґування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, не дозволу на виконання інших видів польотів. Командиру не повідомили про несприятливі погодні умови над містом Бровари. Він не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів, але посадовці ДСНС не скасували і не перенесли виліт.

Чотирьох посадовців ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріяльну шкоду. Начальника служби безпеки польотів підозрюють у службовій недбалості. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.