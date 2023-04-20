Словаччина передала літаки

РАТИСЛАВА. – Міністерство оборони Сло­вач­чини повідомило 17 квітня, що Словаччина поставила Україні решту дев’ять з 13 винищувачів МіҐ-29 радянських часів, які вона обіцяла Україні. Міністерство заявило, що військові літаки транспортували по суші з міркувань безпеки в рамках „складної логістичної операції“. Перші чотири доправили зі Словаччини в Україну українські пілоти 23 березня.

17 березня уряд Словаччини схвалив передання Україні всього парку літаків МіҐ-29 радянських часів, ставши другим членом НАТО, який відповів на прохання України надати військові літаки для захисту від вторгнення Росії. Польща та Чехія, члени НАТО, долучилися до моніторингу повітряного простору Словаччини.

Раніше Словаччина підписала угоду про купівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, але постачання було відкладено на два роки, а перший літак надійде на початку 2024 року. США запропонували Словаччині 12 нових військових вертолетів як компенсацію за передані Україні винищувачі. Згідно з пропозицією, Словаччина заплатить 340 млн дол. за ударні вертолети Bell AH-1Z в рамках угоди на суму близько 1 млрд. дол. Іноземне військове фінансування США покриє інші 660 млн дол.