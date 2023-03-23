СКУ проти Росії на Олімпіяді

ТОРОНТО. – Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся з черговим листом до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо недопущення російських спортовців до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У листі за підписом першого віцепрезидента СКУ Стефана Романіва та голови Світової комісії спорту СКУ Ренати Роман йдеться про те, що рішення дозволити російським і білоруським спортовцям брати участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі – навіть під невтральним прапором – дозволить їм пропаґувати російський престиж і досягнення, поширювати російську дезінформацію та пропаґанду.

„Це також однозначно призведе до конфліктів між учасниками та спортсменами з України, а також багатьох інших країн, які постраждали або зараз потерпають від різних форм російської аґресії, таких як Грузія, Молдова, Польща чи країни Балтії.

Всі ці наслідки суттєво зашкодять загальному іміджу олімпійського руху та неґативно позначаться на його спонсорах та донорах“, – йдеться у зверненні.

У СКУ висловили переконання, що Олімпійські ігри не повинні використовуватися для відбілювання геноцидної війни Росії в Україні, для приховування її злочинів проти людяности або для сприяння толерантности до війни та руйнування. Вже понад місяць СКУ провадить міжнародну кампанію, спрямовану проти заяв та намірів Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про готовність допустити російських і білоруських спортсменів до участи в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Голосування щодо участи російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі відбудеться 28 березня 2023 року.