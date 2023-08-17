СКУ закликав до дії

ТОРОНТО. – Світовий конґрес українців (СКУ) закликав українців з усього світу організовувати до Дня Незалежности України маштабні акції в громадах, що допоможуть мобілізувати допомогу та підкреслять важливу ролю світового українства в протидії російській аґресії.

СКУ просить приєднатися до ініціятиви „Unite With Ukraine“ та підтримати українських захисників, адже саме зараз їм вкрай необхідна тактична медицина високої якости. Також СКУ закликав подякувати через соцмережі всім друзям України, видрукувати вітальні листівки для зустрічей з високопосадовцями, політичними лідерами та всіма, хто наближає перемогу України.

СКУ в рамках ініціятиви „Unite with Ukraine“ та завдяки підтримці партнерів з „Saint Javelin“ передав чергову партію допомоги для українських бойових медиків – лікарі інтернаціонального леґіону отримали необхідне медичне обладнання та препарати.