СКУ доставив 15 екскаваторів

КИЇВ. – Світовий конґрес українців (СКУ) доставив у рамках своєї ініціятиви Unite With Ukraine 15 екскаваторів для Управління сил підтримки Командування Сил територіяльної оборони Збройних сил України. Екскаватори з потужними дизельними двигунами будуть використовуватись для інженерних проєктів, облаштування нових оборонних позицій для захисників України. Машини призначені для виконання складних землерийних робіт.

За словами директора ініціятиви Unite With Ukraine СКУ Андрія Потічного, екскаватори були знайдені, придбані та доставлені до України в дуже короткий термін. Цей проєкт розпочали менше ніж 20 днів тому. Екскаватори будуть розподілені між п’ятьма бриґадами та використовуватимуться для зміцнення українських оборонних позицій у зонах ведення бойових дій та прикордонних районах.