Скандал через дивізійника

ОТТАВА. – Спікер Палати громад канадського парляменту Ентоні Рота вибачився за запрошення і визнання на засіданні парляменту 98-річного Ярослава Гуньки, який служив в українській дивізії „Галичина“. Я. Гуньку зустріли стоячи овацією під час візити Президента України Володимира Зеленського 22 вересня. Е. Рота представив присутнім Я. Гуньку, запропонувавши привітати його як героя Другої світової війни і відзначив його за боротьбу за незалежність України проти росіян.

Декілька правозахисних та єврейських організацій засудили виступ і овацію.

„Єврейська громада Канади твердо стоїть на боці України у її війні проти російської аґресії. Але ми не можемо мовчати, коли відбілюються злочини, скоєні українцями під час Голокосту“, – йдеться у заяві Центру у справах Ізраїлю та євреїв.

Виступ активно використовується російською пропаґандою. Посол Росії в Оттаві Олег Степанов заявив, що вимагатиме від Канади роз’яснень того, що сталося. Е. Рота вибачився за вшанування українця і заявив, що бере на себе „повну відповідальність за свої дії“.

Нюрнберзький трибунал не визнав дивізію винною у жодних воєнних злочинах.