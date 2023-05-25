Скандал довкола літературного фестивалю

НЮ-ЙОРК. – Спроба поєднати українських та російських мистців на одній події завершилася скандалом на літературному фестивалі World Voice Festival у Ню-Йорку.

Сам фестиваль, який проводила громадська організація PEN America, завершився тиждень тому. Але незабаром у пресі з’явилися повідомлення, що російсько-американський автор Маша Ґессен подав у відставку з посади заступника голови опікунської ради PEN America через позицію організаторів фестивалю на підтримку української делеґації, яка не захотіла ділити майданчик із представниками Росії. На адресу трьох українських авторів, які брали участь у фестивалі, у пресі пролунали звинувачення у „жорстокості“ та „ультиматумах“ щодо росіян.

ВВС Україна спробувала розібратися у ситуації.

PEN America World Voices Festival запросила через сестринську організацію в Україні – PEN Ukraine трьох українських авторів – Ірину Цілик, Артема Чеха та Артема Чапая. Обидва Артеми є діючими військовослужбовцями. За словами виконавчої директорки PEN Ukraine Тетяни Терен, під час війни Росії проти України для американських організаторів було важливим надати слово саме військовим.

Запрошення PEN America надіслала ще у січні. Т. Терен заявляє, що від самого початку організатори знали, що українці не братимуть участі у спільних подіях з росіянами, і погодилися з такою позицією. Вони навіть надали PEN Ukraine список учасників фестивалю для ознайомлення.

Але приїхавши до Ню-Йорка українці довідалися, що у програмі фестивалю з’явилася подія „Втеча від тиранії: письменництво в екзилі“ (Escape from Tyranny: Writing in Exile). Модератором дискусії мав виступити російський журналіст та історик Ілля Венякін, а також один представник Китаю і двоє росіян, серед яких і російсько-американський автор Маша Ґессен.

Щоб розв’язати проблему, організатори запропонували українській і російсько-китайській делеґації винести свої події за межі фестивалю. Обидві делеґації відмовилися. Організатори вирішили залишити у рамках фестивалю саме український захід. У відповідь на це Маша Ґессен оголосив про відставку з посади заступника голови опікунської ради PEN America.

При цьому М. Ґессен окремо наголосив, що не звинувачує українців: „Я не виступаю проти вимог українських учасників. Вони ведуть оборонну війну всіма доступними їм засобами. Моя проблема пов’язана виключно з реакцією PEN“.

Натомість автор статті в The Atlantic Гел Бекерман побачив у ситуації довкола фестивалю спроби „цензурувати“, „бойкотувати“ та „замовчувати“ російську культуру після початку повномаштабного російського вторгнення в Україну.

PEN America випустила заяву, в якій відповідальність за плутанину в організації фестивалю. Зокрема, пояснила, що вважала, ніби українці не хочуть зустрічатися з росіянами в рамках однієї події, а не всього фестивалю.

Артем Чапай, який уже понад рік боронить Україну від російської аґресії, у коментарі “ВВС Україна” висловив жаль, що на тлі скандалу сама дискусія про війну в рамках фестивалю пройшла непоміченою. Для того, щоб приїхати на цю подію, йому довелося отримувати дозвіл від командування.

“Неприємно, що замість говорити про історію мого брата в окупації, росіяни перетягли увагу до своїх проблем”, – каже Артем. Його брат разом з родиною з дітьми місяць провів під російською окупацією на Чернігівщині. Координував його вивезення, власне, Артем, хоча на той час уже перебував у війську.

Чапай розповідає, наскільки страшними були ті дні, коли всі думки були лише про рідного брата. Втім, наголошує він, на фестивалі ця історія привернула набагато менше уваги за скандал навколо одночасної участи російської та української делеґацій.

Тим часом PEN Ukraine продовжує дискусію з сестринською організацією в Америці щодо того, що саме сталося у Ню-Йорку. Заява виконавчої ради PEN Ukraine має заголовок „Ми відповідаємо перед своїм народом“ і на прикладах пояснює, чому, на думку її членів, участь українців на спільних майданчиках із росіянами є не лише не на часі, але й аморальною ідеєю.