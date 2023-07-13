Силуети вбитих московським аґресором

ЛЬВІВ. – 7 липня у центрі міста – на площі Митній – представлено інсталяцію „Росія вбиває“. Організатори виставили символічні силуети 30 українців та українок, котрих вбив ворог. Захід присвячений пам’яті тисяч убитих Московією мирних громадян України. На кожному силуеті написані українською і англійською мовами ім’я і вік невинно убієнного, обставини загибелі і місто. А також напис „Росія вбиває“.

Як розповіли у Львівській обласній раді, тиха акція „Росія вбиває“ покликана вчергове нагадати усім, що Росія – країна-терорист.

„Росія продовжує вбивати кожного дня, запускаючи ракети та дрони по житлових будинках у Львові, Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Кременчуці, Краматорську та сотнях інших міст та сіл України. Необхідно щодня розповідати усьому світові, що Росія вбиває“, – розповів під час відкриття інсталяції керівник юридичного відділу обласної ради Ярослав Гасяк.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять 10-ох львів’ян, котрі загинули внаслідок ракетного обстрілу будинку вночі 6 липня, та всіх вбитих окупантами українців.

За підтвердженими даними ООН, з 24 лютого 2022 року Росія вбила в Україні понад 9,000 цивільних, зокрема понад 500 дітей. А за приблизними підрахунками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, лише у 2022 році московська армія вбила приблизно 19 тис. українців.