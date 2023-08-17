Сили оборони України звільнили селище Урожайне на півдні України. Населений пункт знаходиться на одному з двох головних напрямків атаки українських військ, котрі деокуповують південь України від російських загарбників. В районі селища були російські підрозділи 247-го ґвардійського десантно-штурмового козачого полку та 60-ої окремої мотострілецької бриґади.

27 липня українські сили звільнили сусідній населений пункт Старомайорське Донецької області, котрий знаходиться в кілометрі західніше Урожайного.

На сході зменшилася кількість атак та обстрілів з боку російських окупантів, це пов’язано з перегрупуванням ворога. Сили оборони продовжують наступ на Мелітополь-ському та Бердянському напрямках.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках українські захисники продовжують стримувати наступ ворога. Сили оборони знищили на Бахмутському напрямку 174 окупанта, на Лимано-Куп’янському напрямку – понад 120. На Лимано-Куп’янському напрямку ворог активно використовував авіяцію. Українські сили перекидають резерви під Куп’янськ, щоб унеможливити рух російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область, у ході якої побував у розташуваннях бриґад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Прези-дент відвідав хірургічне відділення, де надають медичну допомогу українським військовослужбовцям.

Дві групи російських окупантів у межах Новгород-Сіверської територіяльної громади намагались перетнути кордон України в Чернігівській області. Їх зупинили, і вони з втратами відійшли.