Сергій Бубка продає пальне окупантам

Леґендарний спортсмен, громадянин України Сергій Бубка продовжує ганьбитися лояльним ставленням до Росії, повідомляє Bihus.info.

Минулого року Національний олімпійський комітет України змінив очільника. Посаду залишив С. Бубка, який очолював організацію з 2005 року. Після початку повномаштабної війни з Росією С. Бубка не один раз потрапляв у скандали через свою позицію. У лютому посадовець ганебно втік з України і близько місяця не коментував напад росіян. Пізніше він почав говорити загальні фрази і відмовлявся називати аґресора та вимовляти слово “війна”. Він натякав на те, що має родичів в окупованому Донецьку.

Як показало дослідження Bihus.info, С. Бубка має більш тісні стосунки із окупантами. За їхніми даними, Сергій та його брат Василь є засновниками компанії “Монблан”, що зареєстрована у Донецьку. На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином Росії. А С. Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Фірма неодноразово брала участь в українських тендерах, які часто вигравала, в тому числі і після початку війни у 2014-му. Тоді “Монблан” офіційно зареєстрували у Волновасі.

Фірма займалась постачанням пального та їжі на мільйони гривень. Вже у 2023 році “Монблан” з’явився у російському реєстрі юридичних осіб із тими ж власниками – братами Бубками.

Два місяці тому компанія уклала договори із окупантами на постачання пального на суму 800 тис. рублів (близько 320 тис. грн).

У травні 2023 року фірма “Монблан” братів Бубок почала офіційно торгувати з терористами. Журналісти Bihus.Info знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель Росії. Так, 4 травня компанія уклала угоду з так званим “республіканським реабілітаційним центром міністерства охорони здоров’я ДНР” на майже 100 тис. рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2,000 літрів пального. Наступна угода датована 26 травня. Фірма “Монблан” продала 11,500 літрів пального на майже 669 тис. рублів Центру забезпечення діяльности казначейства Росії.

Останній контракт від 30 травня. 1,200 літрів пального на 63 тис. рублів компанія продала так званому “республіканському казначейству ДНР”.

За угодами фірма “Монблан” продає не саме пальне, а талони на нього.

Використати їх можна на заправках “Монблану”. Наразі їх як мінімум шість, усі – на тимчасово окупованих Росією українських територіях: чотири в Донецьку, по одній – у Макіївці та біля Волновахи.

Відзначимо, що замість С.Бубки НОК України очолив його друг Вадим Гутцайт, який є Міністром молоді та спорту.

С. Бубка – 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Чемпіон Европи та світу, Олімпій­ський чемпіон. З 2005 по 2022-ий очолював Національний олімпійський комітет. У 2001 році С.Бубка отримав звання “Герой України”.