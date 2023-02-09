Село прийняло біженців

ШУШКІВЦІ, Тернопільська область. – Коли почалася повномаштабна війна, місцевий священик Православної церкви України Олексій Філюк звернувся з проханням до парафіян, щоб передати закинуті, забуті десятиліттями сільські хати для проживання вимушеним переселенцям. Згодом дев’ять перших людей з Київщини, які постраждали від війни, о. Олексій поселив у себе вдома.

Поступово маленьке село почало наповнюватись біженцями, які рятувалися від ворожих обстрілів. Священик разом з односельцями стали наводити порядок у закинутих хатах, лагодили меблі, чистили на подвір’ї криницю, малювали і білили стіни.

Вдячна за допомогу Марина Радіонова з дочкою Катериною, які приїхали з Попасної, Луганської области. Ця родина багато втратила, залишилася без нічого, але рятуючись, вони привезли з собою 10 котиків. У селі допомогли їм городиною, продуктами, консервами, принесли постільну білизну та одяг. Недавно о. Олексій охрестив народжену Вероніку, донечку переселенців з Херсонщини.

Найбільшим виявом справжнього добра, милосердя та християнської любови стало для о. Олексія всиновлення двох прийомних дітей – сиріт Віктора і Сергійка. Він став турботливим батьком для юнаків, а вони синами для нього.

Священик Олексій Філюк нагороджений орденом Архистратига Михаїла II ступеня. Він є автором та ведучим телепрограми „Люди і долі“.