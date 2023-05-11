Свято Червоного хреста

БЕРЕЖАНИ. – Тернопільська район-на організація Товариства Червоного хреста провела у місті святковий науково-практичний семінар, присвячений 105-ій річниці цієї найстарішої гуманітарної організації в Україні. У ньому взяли участь представники влади, освіти, культури, а також працівники товариства.

Міський голова Бережан Ростислав Бортник подякував співробітникам Червоного хреста за турботу про захист людського життя, за щоденну допомогу постраждалим від війни українцям, хворим людям, біженцям.

Юрист В’ячеслав Маєвський розповів про міжнародне гуманітарне право, а вчителька історії Ольга Поляк ознайомила з незламністю, сміливістю, прикладами справжньої людяності волонтерів Червоного хреста.

Присутні вшанували бережанку Галину Дидик, яка була працівником референтури підпільного Українського Червого хреста. За її стараннями були відкриті шпиталі для поранених вояків Української повстанської армії, перші школи для медичних сестер.

Учасники заходу побували на горі Лисоня, де юні актори Зразкового молодіжного театру показали патріотичну виставу „Хто умирає в боротьбі – в серцях живе навіки“.