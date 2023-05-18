Свято українського моря

ЗАПОРІЖЖЯ. – 105-ту річницю піднесення українських прапорів на кораблях Чорноморської фльоти відзначили у колисці українського козацтва – Запоріжжі. Саме звідси, у ранні часи створення Української козацької держави, від острова Хортиця, на якому розташовувалась Запорізька Січ, розпочинали Дніпром до Чорного моря фльотилії легких бойових суден – “чайок”, щоб здобувати перемогу над ворогами та мати контролю над водними шляхами.

Історія зробила коло, і вже нащадки давніх козаків створюють на Дніпрі річкову фльоту, щоб здолати одвічного ворога, звільнивши від нього українські землі та води. І в першу чергу, звісно, відкинувши російського окупанта подалі від Запоріжжя, який, користуючись близкістю, продовжує тероризувати місто ракетними обстрілами та атаками дронів.

Тому, шануючи вже усталену традицію відзначення Свята Українського моря, на знак поваги, підкреслення солідарности суспільства та військових у справі здобуття перемоги, 29 квітня моряки новоствореного дивізіону річкових катерів передали Військово-морський прапор Збройних сил України громаді Запоріжжя.

Військово-морський прапор Збройних сил України прийняв секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, який подякував військовим морякам за те, що вони забезпечують безпеку міста з Дніпровського напрямку, заявив про необхідність підняття святого для них символу на щоглах поруч з Державним прапором і прапором міста та висловив переконання, що настане час підняття його також і над вежами Севастополя.

О 10-ій год. з дотриманням фльотського церемоніялу та виконанням відповідних сиґналів прапор ВМС ЗСУ був піднятий, підхоплений вітром та замайорив на майдані перед Запорізькою міською радою на проспекті Соборному!

Ця подія – ще один крок до відновлення історичної пам’яті українського народу, формування його, як морської нації, становлення національних військово-морських сил в умовах широкомаштабної російсько-української війни та консолідації суспільства і Збройних сил у здобутті перемоги!

Олександр Калько – капітан ІІІ ранґи.