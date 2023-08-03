Святкування 90-річчя молодіжного руху УГКЦ

ЛЬВІВ. – 23 липня відбулося святкування 90-річ-чя молодіжного руху УГКЦ „Ук-раїнська молодь – Христові“ (УМХ). Гасло з’їзду – „Найважливіше поле битви – твоє серце“.

Програма святкування розпочалася Архиєрей-ською Літурґією у храмі Святої Софії-Премудрості Божої УКУ. Літурґію очолив Отець і Глава Церкви Святослав, який зустрівся з молоддю у Храмі. Молодь склала присягу на вірність Христові. Патріярх вручив „Патріярший статут“ і проголосив, що молодь стає Всецерков-ним патріяршим молодіжним рухом.

Після завершення Богослужіння був зачитаний Декрет про затвердження об’єднання вірних УГКЦ „Українська молодь – Христові“, а також Декрет про затвердження Статуту УМХ. Статут УМХ Предстоятель урочисто вручив голові координаційної ради УМХ Христині Потерейко, подякував владикам Володимирові і Теодорові за тісну співпрацю зі спільнотою.

Від імені християнської молоді Х. Потерейко подякувала Паптріярхові і вручила подарунок.

Закінчилося Богослужіння спільним виконанням „Боже, Великий Єдиний“.

Відбувся квест історичними місцями „Українська молодь – Христові“ і Митропо-лита Андрея Шептицького. Початок квесту був в УКУ, а завершення біля Собору Святого Юра з нагородженням учасників.

Опісля був відправлений Молебень на прославу Митрополита Андрея біля його пам’ятника на площі Святого Юра і спільне фото перед пам’ятником і собором.

„Українська молодь – Христові“ – релігійно-національне свято української католицької молоді, котре відбулося 7 червня 1933 року з метою демонструвати підтримку Като-лицькій Церкві з нагоди 1900-ої річниці смерті й воскресіння Ісуса Христа. На демонстрацію до Львова прибуло близько 50 тис. молоді. У програмі були Польова служба Божа на площі Сокола-Батька, після якої Єпископ Іван Бучко прийняв присягу молоді на вірність Христові і посвятив прапори. Відбувся маніфестаційний похід вулицями міста і дефіляда на горі Святого Юра перед Митро-политом Андреєм Шеп-тицьким. Організацією свята керував І. Бабій, серед співорганізаторів були В. Глібовицький та Р. Дани-левич.

Відродження УМХ пов’язане з виходом УГКЦ з підпілля. Першим головою новоствореної УМХ був Ігор Матушевський. Другим, з 1995 року, був Теодор Ґудзяк. Цікавим проєктом організації було видавництво часопису „Вірую“, котрий мав велику популярність в Україні.

У 1990 роки УМХ повернулися в Галичину. 7-8 вересня 1990 року спільними силами духовенства, мирян, діяспори та представників підпільної Церкви в Україні у Львові знову відбувся з’їзд УМХ. Цього разу він зібрав 40 тис. учасників і став провісником національного та духовного відродження. 17 вересня 1990 року у Львові була утворена перша молодіжна організація УМХ. Сьогодні рух УМХ поширений по цілій Україні. Утворено 70 теренових організацій та осередків у 14 областях України. Що три роки організація проводить з’їзди УМХ, залучаючи до участі не лише греко-католицьку молодь, а й представників усіх інших конфесій в Україні. УМХ згуртовує християнську молодь для її духовного вдосконалення.