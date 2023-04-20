Самоспалення у Польщі

КРАКІВ. – 17 квітня у лікарні помер 62-річний громадянин України, який 13 квітня підпалив себе біля черги до Генерального консульства України у Кракові. Смерть українця підтвердила речниця спеціялізованої лікарні ім. Ридигера у Кракові Едита Пшибильська.

Чоловік стояв у черзі почав кричати українською мовою про “корупцію”, закликав усіх повертатися до України і боротися за країну. Потім він витягнув банку з легкозаймистою рідиною, вилив її на себе і підпалив. Чоловік почав бігти, а очевидці і поліція намагалися йому допомогти, гасили вогонь. На місце події викликали рятувальників. Генконсульство України у Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.