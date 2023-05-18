„Самопоміч“ допомагає сиротам

Від громадської організації „Усмішка дитини“ щиро дякуємо Об’єднанню українців „Самопоміч“ в Ню-Йорку за турботу про бідних дітей, доброту і милосердя. Чуйна людина, громадська діячка Дарія Рекуча вислала нам гарну посилку з дитячим одягом. Це велика підтримка від українців в Америці для сиріт та дітей з родин біженців, якими ми опікуємося.

Від Д. Рекучої ми дізналися, що „Самопоміч“ об’єднала людей в США, які живуть болями і успіхами дорогої серцю України. Особливо тепер, у час війни, вони допомагають українським воїнам та бідним людям. Крім гуманітарної допомоги проводять в Америці культурно-мистецькі заходи, передають молодому поколінню любов до української мови, підтримують наші традиції та обряди, дбають про красу у Божих храмах.

Ваша допомога принесла велику радість нашим вихованцям. Одяг з посилки ми будемо мати на свято для дітей та вбратися до церкви. Ми з дітьми будемо молитися за усіх вас.

Михайло Михайлинин – голова громадської організації „Усмішка дитини“,

Бережани, Тернопільська область.