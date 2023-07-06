Саакашвілі взяв участь у засіданні суду

ТБІЛІСІ. – Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року і перебуває в тбіліській клініці, дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.

Під час засідання він відреаґував на слова спікера парляменту Грузії Шалви Папуашвілі, який вимагав вибачень від закордонних та місцевих опонентів, які критикували владу за „несправедливе та негуманне ставлення“ до М. Саакашвілі. Експрезидент Грузії тепер вимагає вибачень від самого Папуашвілі. Саакашвілі підняв сорочку, щоб показати свій фізичний стан. Через проблеми зі здоров’ям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Україна закликала відпустити політика на лікування за кордон.