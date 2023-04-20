Річниця потоплення російського крейсера „Москва”

КИЇВ. – 13 квітня 2022 року флагман російської Чорноморської фльоти ракетний крейсер „Москва“ вразили дві протикорабельні ракети берегового базування „Нептун“ Військово-морських сил ЗСУ, що призвело до пожежі боєприпасів та викликало поступове руйнування та остаточне затоплення корабля.

До річниці знищення ракетного крейсера „Москва“ Центральний військово-морський музей України за участю громадської організації „ДНА“, створили експозицію, яка буде представлена у травні в Києві. Деякі деталі наукової реконструкції та показ трейлера було презентовано на прес-конференції 13 квітня 2023 року в Національному військово-історичному музеї України, присвяченій річниці знищення ворожого крейсера. Розкриті додаткові подробиці подій річної давности, було продемонстровано стабілізатор стартового аґрегату ракети „Нептун“, яка вразила ворожий крейсер, що повністю руйнує міти російської пропаґанди про зброю іноземного походження чи участь чужоземних військ у цій операції.

Про те, як рік тому було знищено ґвардійський ракетний крейсер „Москва“ розповів завідувач Центрального військово-морського музею України Сергій Воронов: „Ракети влучили в лівий борт біля ходового містка, кают-компанії й носового машинного відділення. 14 квітня, надвечір, крейсер затонув за 75 кілометрів від мису Тарханкут. Україна вже надала затонулому крейсеру статус об’єкта підводної культурної спадщини“.

Голова Наглядової ради проєкту „Отріцатель­ноє всплитіє“ Євгеній Миронюк запросив присутніх на закритий показ 3D-шоу „Отріца­тельноє всплитіє“, яке відбудеться в столиці незабаром.

Директор музею Андрій Іллєнко повідомив: „У музейній колекції знаходиться рятувальний круг, сиґнальний буй із затонулого флагмана російської фльоти та багато інших цікавих артефактів”.

Капітан першого рангу Євген Лупаков поділився спогадами про перебування під час навчань в радянські часи на крейсері “Слава”, пізніше “Москва” та про московську мітологію про цей “флагман російської фльоти”.