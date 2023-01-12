Різдво для біженців та військових

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – У бережанській громаді відбулося святкування Різдва Христового для родин переселенців, які постраждали від війни.

Юні бережанці разом з батьками приготували кутю, пампушки на Святий вечір, ознайомили гостей з українськими традиціями, колядками та різдвяним вертепом.

Міський голова Ростислав Бортник побажав, щоб світло Різдва показало шлях довіри та добра. Дехто з біженців вперше у житті побачив, як гарно святкують Різдво Христове.

Вчителька і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова, яка отримала прихисток у Бере­жанах, пошила та передала у звільнені від окупантів міста великі українські прапори перемоги, перші вишиті сорочечки для немовлят, різдвяні віночки. За активну волонтерську діяльність, допомогу військовим О. Муравльова нагороджена відзнакою Президента України „Золоте серце“.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко з різдвяними подарунками відвідав військових на сході, подякував їм за щоденний подвиг, побажав з перемогою повернутися до рідних домівок. Також за мужність і стійкість він вручив почесні нагороди ім. Ярослава Стецька незламним захисникам України.