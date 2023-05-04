Росія хоче виселити українців

КИЇВ. – Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: „Якщо вони хочуть депортувати українців, які не хочуть брати російські пашпорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців на підконтрольну територію. Сьогодні Мінреінтеґрації вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію“.
І. Верещук зауважила, що її рекомендації українцям залишаються незмінними – російські пашпорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.