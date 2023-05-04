Росія хоче виселити українців

КИЇВ. – Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: „Якщо вони хочуть депортувати українців, які не хочуть брати російські пашпорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців на підконтрольну територію. Сьогодні Мінреін­теґрації вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію“.

І. Верещук зауважила, що її рекомендації українцям залишаються незмінними – російські пашпорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.