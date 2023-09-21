Росія у вогні

Щодня інформаційні джерела подають вістки про великі пожежі в Росії – від Москви до найдальших міст. Приватна розвідка “Molfar” діє в Україні й успішно використовує навіть “закриту” статистику з Державного реєстру надзвичайних ситуацій Росії. Виявляється, що найбільш ефективними є пожежі на теплоелектроцентралях та важливих інфраструктурних об’єктах Росії. Це підприємства, що пов’язані із виробництвом зброї, техніки, снарядів, патронів та іншого військового приладдя. Московська область палає найяскравіше: 11 відс. усіх пожеж припадає на столичний реґіон Росії.

За перші три місяці цього року у Московській області росії згоріли вісім торгових центрів, 20 складських приміщень, шість заводів, енерґетичний об’єкт. За перші три місяці торік у Московській області сталося лише шість пожеж. Динаміка випадків тяжіє до збільшення.

Також охоплені вогнем Свердловська та Ростовська області, Красноярський край. У віддалених областях Росії активно горять нафтопереробні об’єкти та об’єкти газомагістрального сполучення.

Хто відповідальний за пожежі в Росії? Аналітики мають дві гіпотези, які б пояснювали збільшення кількости пожеж на території Російської федерації. Перша пов’язана з українською розвідкою, друга – з російським рухом опору. Як це завжди буває, правда знаходиться десь посередині.

Найчастіше горіли російські заводи й промислові об’єкти, торговельно-розважальні центри й нафтосховища. Тішили вибухи на російських газопроводах.

Навіть улюблені росіянами спиртзаводи горіли.

Хто може стояти за підпалами у Росії? У грудні минулого року колишній командир партизанського осередку на Донбасі Володимир Жемчугов сказав, що, ймовірно, за підпалами можуть стояти партизанські леґіони, як от „Свобода Росії“ та „Атеш“. А за враженням військових об’єктів – українські диверсійні групи. Вони були причетні до підпалів на Пермському пороховому заводі й оборонних підприємствах у Дзержинську, вибуху на Бєлгородському складі боєприпасів й оборонно-промисловому комплексі „Арсенал“. Очільник Благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут оголосив, що волонтерам вдалося зібрати 230 млн грн. Для чого – загалу поки не кажуть.

Є ще один спосіб – “секретний”, який ефективно спрацьовує віддалено, з використанням “секретного дистанційного способу” на територіях інших країн, коли знищували ворожі підприємства й заводи.

„Molfar“, аналізуючи картину підпалів в Росії, порахував, що тенденція зростання проґресуватиме. Диверсантів на території Росії менше не стане. Програші Росії у війні в Україні заохочують до співпраці з співробітниками спецслужб.

Спалені окупантами українські міста озвалися вогняним відлунням в Росії. Далеко не всі пожежі та вибухи на території Росії були випадковістю, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

„Сигналізаційна апаратура на залізницях горить щодня кілька разів, на різних магістралях призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить“, – каже керівник розвідки. На запитання, чи допомагають у цьому українці в Росії, Буданов сказав, що не тільки вони. За словами К. Буданова, „гроші роблять чудеса“ для росіян.

За його словами, попри технічні засоби розвідки, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери головним методом залишається робота аґентури.

„Найголовніше – це аґентурна робота. Тільки вона може дати відповіді на складні питання“, – каже К. Буданов.