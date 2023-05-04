Росія ракетами вбила цивільних людей

28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Украї­ні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформує, що російські військові атакували Україну з літаків стратегічної авіяції Ту-95 із району Каспійського моря.

Повітряним силам України у взаємодії з ППО та іншими складовими Сил оборони вдалося збити 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ракетну атаку на Дніпропетровщину. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, над Києвом було збито 11 крилатих ракет і два дрони. Через падіння уламків в Оболонському районі перебито локальну лінію електромереж, пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнування житлових об’єктів чи інфраструктури немає.

У місті Українка Київської области уламки ракети впали на житловий будинок, постраждали дві особи, одна з них – 13-річна дівчинка.

У ніч проти 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. В. Зеленський повідомив про одного загиблого та понад 20 поранених.

Одна з ракет влучила у дев’ятипо­верхівку в Умані на Черкащині. Один із під’їздів був повністю зруйнований. Загинуло щонайменше 23 цивіль­них осіб, з них шестеро дітей.

Нічна атака на Павлоград сталася 1 травня: 34 людини постраждали, з них п’ять дітей. Наймолодшій дів­чинці – лише вісім років“.

Державний департамент США відреаґував на російські ракетні обстріли Умані та Дніпра. США обіцяють робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальности за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи нові ракетні обстріли росіян по всій Україні. Зі словами вдячности до тих, хто захищає небо України звернулась 1 травня Посол США в Україні Бріждит Брінк: „Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їхню здатність протистояти варварським нападам Росії на народ України“.

У Евросоюзі заявили, що всі особи, причетні до злочинів проти мирного населення України, будуть знайдені і покарані. „Безкарности не буде, всі причетні будуть притягнуті до відповідальности“, – сказав речник ЕС із закордонних справ та політики безпеки Петер Станьо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Умані пошко­джено близько десяти багатоквартирних будинків: „Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни та людей наближає державу-терориста лише до провалу та покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жодного. злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальности“.