Росія продовжує обстріл України

Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. За наведенням Служби безпеки України ракета „HIMARS“ поцілила у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсон­щині на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ої мотострілецької дивізії. 8 офіцерів загинуло, 7 – поранено.

26 вересня на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 62 окупантів, поранили 127 та одного взяли в полон. Також знищено 35 одиниць військової техніки противника та п’ять складів з боєприпасами.

Британська розвідка вважає, що після успішних українських ударів Чорноморська флота РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря таку контролю, як раніше, і буде менш безпечно почуватися у портах.

Протиповітряна оборона Украї­ни в ніч на 26 вересня знищила 26 із 38 випущених росіянами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Через нічну атаку росіян ударними дронами українські прикордонники призупинили роботу поромного пункту пропуску „Орлівка“ в Ренійському районі Одеської области. Завдяки швидким діям працівників прикордонної служби та переправи було виведено з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один з дітьми. Водночас постраждали водії та вантажні фури, які перевозили памперси, туалетний папір та вироби з пластику. Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу.

Міністерство оборони Румунії засудило атаку Росії на припортову інфраструктуру Одеської области, зокрема на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.

Пошкоджено припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі, двоє людей поранено. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

У ніч на 26 липня росіяни атакували Черкаську область ударними безпілотниками, є влучання в інфраструктурний об’єкт, без потерпілих.

Російські загарбники атакували Миколаївську область безпілотниками, у Березнегуватській громаді виникла пожежа на аґропідприємстві.

Ракетний обстріл Одеси, який Росія здійснила в ніч на 25 вересня, пошкодив низку об’єктів культурної спадщини, розташованих поблизу епіцентру удару в центрі міста. Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, внаслідок останнього ворожого обстрілу постраждали дев’ять об’єктів із охоронної зони ЮНЕСКО.

На Херсонщині влада закликає тимчасово евакуюватися родини з дітьми, росіяни обстрілюють виключно цивільну інфраструктуру.

26 вересня внаслідок обстрілів російськими військами Херсонської, Харківської, Донецької та Запорізької областей 9 людей загинуло, 13 поранені.