Росія обстріляла 11 областей України

Протягом 16 травня авіяція, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали численних ударів по пунктах управління, районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії упродовж останніх трьох днів.

Українські війська протягом кількох днів звільнили від росіян близько 20 квадратних кілометрів у передмісті Бахмута, тривають важкі бої за місто.

Російські військові здійснили обстріли 11 областей України, є загиблі і поранені цивільні. У ніч на 16 травня Київ пережив один з найпотужніших ракетних обстрілів з початку війни. Головноко-мандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що Росія використала 18 ракет, серед яких шість гіперзвукових „Кин-джалів“. Усі вони були збиті. Однак Росія категорично заперечує це. Міністерство оборони РФ навпаки каже, що усі цілі в Україні були уражені. А найголовнішу мішень – американський зенітно-ракетний комплекс “Patriot” – взагалі нібито знищили ударом гіперзвукової ракети. Однак американський зенітно-ракетний комплекс збив російську ракету над Києвом. Пізніше мер столиці Віталій Кличко продемонстрував журналістам її уламки.

Нічна атака на Україну не була унікальною щодо одночасного застосування безпілотників і ракет, але впер-ше застосовано таку велику кількість „Кинджалів“. Під час ворожої атаки на Київ падіння уламків ракет зафіксовано у п’яти районах міста.

Українські сили розбудовують систему інженерних загороджень на півночі України, щоб унеможливити ймовірні наступальні дії ворога. Безпосередньо на державному кордоні та вглиб оборони нарощується система мінно-вибухових та невибухових загороджень.

Залізничний районний суд Львова 16 травня визнав винним у державній зраді й засудив до довічного ув’язнення 47-річного Владислава Козєєва. За даними слідства, після повномаштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі п’яти мостів. Загалом йдеться про 25 епізодів передавання інформації, вказано в повідомленні. Козєєв має українське громадянство, але народився у російському місті Улан-Уде.