Росія літатиме до Грузії

15 травня голова Аґентства цивільної авіяції Грузії Ґіві Давіташвілі повідомив, що його відомство видало дозвіл на польоти російської авіокомпанії „Азимут“ з 17 травня. На сайті „Азимуту“ Абхазія та Південна Осетія були вказані у списку країн під час реєстрації як незалежні держави. Це викликало обурення користувачів грузинських соцмереж – на їхню думку, авіокомпанія порушила закон „Про окуповані території“. Пізніше „Азимут“ видалив окуповані грузинські реґіони зі списку.

Незважаючи на попередження з боку США та ЕС, грузинський уряд почав видавати авіокомпаніям дозволи на польоти до Росії, порушуючи західний режим санкцій. 10 травня Путін запровадив безвізовий режим для громадян Грузії та скасував заборону на пряме авіосполучення, введену у 2019 році.

За словами Посла США в Тбілісі Келлі Дегнан, вона розуміє, чому в частини населення Грузії виникли питання у зв’язку з рішенням Путіна про скасування віз і про прямі перельоти: „Путін нічого не дає просто так, тому, я думаю, важливо поставити питання, чому він зробив це, замість того, щоб ухвалити дійсно важливі для Грузії рішення, а саме відмовитися від визнання Абхазії та Цхінвалі і виконати зобов’язання за угодою про припинення вогню. Відмінність нинішньої ситуації від 2019 року полягає в тому, що Росія знову вторглася в Україну та розпочала жорстоку, криваву війну проти українських громадян, дітей, шкіл, лікарень, будівель. Це безпрецедентне вторгнення Росії на територію сусідньої країни з метою ліквідації ідентичности та суверенітету України сталося після 2019 року“.

У Києві заявили, що Росія буде задоволена рішеннями грузинської влади. „Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіолінії та відправляє свої до Москви. При тому, що 20 відс. території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією“. – заявив представник МЗС України Олег Ніколенко.