Росія зупинила зерновий коридор

МОСКВА. – На тлі припинення зернової угоди Росія відкликала ґарантії безпеки судноплавства в Чорному морі з 18 липня.

Росія згортає морський гуманітарний коридор та відновлює режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Востаннє угоду було подовжено 17 травня терміном на два місяці. При цьому Росія заявляла, що не погодиться подовжувати домовленості після 17 липня без виконання ряду умов: підключення „Россельхозбанку“ до SWIFT, відновлення роботи аміакопроводу „Тольятті-Одеса“, розморожування активів російських компаній, розбльокування транспортної логістики та постачання запчастин.

17 липня Росія повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріят ООН про заперечення проти подовження „зернової угоди“.

„Вихід із зернової угоди у майбутньому коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат“, – таку заяву зробив радник Президента США з національної безпеки Джейк Салліван.