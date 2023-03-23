Росія збила безпілотник США

Безпілотник MQ-9 Reaper Військово-повітряних сил США вранці 14 березня розбився після зітк­нення з російським винищувачем Су-27 у невт­ральних водах над Чорним морем. Про це йдеться у заяві командування сил США в Европі.

За даними американської сторони, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного літального апарату розвідки, спостереження і рекоґностування. Один із російських літаків Су-27 зачепив турбоґвинтовий двигун MQ-9, внаслідок чого американські сили були змушені затопити MQ-9 у міжнародних водах.

Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали пальне на MQ-9 і пролітали перед ним у „нерозважливий, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб“, йдеться у заяві американського командування.

MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі. Наразі російська сторона намагається дістати уламки, які впали в море. Водночас США вжили заходів, щоб американський безпілотник, який розбився у Чорному морі, не потрапив у чужі руки.

Безпілотники Reaper можуть нести ракети Hellfire, але цей безпілотник не був озброєний і проводив розвідку приблизно за 120 км на південний захід від Криму. Безпілотник вилетів з авіобази в Румунії вранці 14 березня для виконання плянової розвідувальної місії.

Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв’язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі „Рамштайн“ у Німеччині.

США продовжуватимуть лети в районі Чорного моря, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Вашінґтон викликав російського посла, щоб висловити протест проти „нерозважливої“ поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

17 березня США відправили розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk (FORTE10) в акваторію Чорного моря через кілька днів після того, як росіяни збили безпілотний дрон MQ-9. Безпі­лотник злетів з італійської авіобази Сігонелла й направився до Румунії, де він впродовж кількох годин проводив розвідку. Згодом апарат пролетів над акваторією Чорного моря, майже до Грузії, і повернувся до Румунії.

Міністер оборони Російської федерації Сергій Шойгу представив до нагородження льотчиків літаків Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.