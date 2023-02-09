Росія готує новий наступ

На початку тижня авторитетне британське видання „Financial Times“ опублікувало статтю “Україна готується до нового наступу Росії”. У ній з посиланням на неназваного радника ЗСУ стверджується, що загарбники не чекатимуть 24 лютого, а почнуть наступ в найближчі 10 днів. Він може початися в районі Кремінної на Луганщині та Лимана на Донеччині, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили, перекидає війська у населені пункти поблизу Маріюполя, посилюючи угруповання на півдні Донецької области.

У Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни ховають у лісосмугах, частково закопують, а також більше будують укріплень, звідки намагатимуться робити наступ.

Двомісячні навчання мобілізованих росіян уже добігають кінця і Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і зібрати резерв для нового наступу.

Тим часом, Міністер оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів ворога до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації. І закликав не просто так. Деякі українські засоби масової інформації поширили британську статтю з маніпулятивними заголовками, вирішили посилити заголовки словами “маштабний”, “широкомаштабний” і так далі. „В статті „Financial Times“ йдеться не про широкомаштабний наступ, а про Донбас, – коментує військовий експерт, директор „New Geopolitics Research Network“ Михайло Самусь. – По правильному заголовки українських ЗМІ мали б виглядати десь так: “На Донбасі очікується посилення наступу Росії”.

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року.

Українська розвідка не підтвердила захоплення Росією низки селищ, у тому числі неподалік Бахмута, про яке оголосив Міністер оборони Росії Шойгу.

У небі над Бахмутом 8 лютого прикордонники збили російський штурмовий літак Су-25 та ворожий безпілотник “Орлан”. За допомогою цього літака російські окупанти з повітря прикривали піхоту, яка наступала на українську лінію оборони.

Доля росій­ського пілота наразі невідома.