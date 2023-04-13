З 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН.

Після нападу на Україну 24 лютого 2022 року світові лідери не спромоглись виключити Росію з ООН. На заклик українських дипломатів не призначати Росію головуючою в Раді безпеки в ООН розводять руками: немає юридичного механізму.

Посаду голови Ради безпеки ООН щомісячно, за алфавітним порядком, займає одна з 15 країн-членів. У березні головував Мозамбік, у травні цю функцію перебирає Швеція. Росія головувала у лютому минулого року, коли здійснила широкомаштабне військове вторгнення в Україну.

Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 квітня назвав таку ситуацію „поганим жартом“. З ним погоджується Верховний представник ЕС з зовнішніх справ та політики безпеки Жозеф Борель, за словами якого Росія постійно порушує суть правової системи ООН.

Головною загрозою для України під час цього місяця може бути спроба Росії використати привілеї головування в Раді безпеки для звинувачень у чомусь України та скликання засідань з метою пропаґанди. Юридично завадити цьому неможливо, проте члени Ради безпеки можуть висловлювати позиції. Отже, ризиком в роботі Ради безпеки ООН стане марно витрачений час на російські забаганки та відсутність конструктивної роботи впродовж квітня.

Головуюча країна має можливість скликання двох-трьох засідань за її ініціятивою. В порядку денному Ради безпеки ООН є кілька питань, які Росія має намір запропонувати до обговорення в квітні, зокрема вплив на війну в Україні від постачання зброї.

Додаткові пропозиції головуючого до порядку денного нічого не варті без погодження інших членів Ради безпеки.

В Офісі Президента України закликають країни-члени Ради безпеки бойкотувати головування РФ протягом усього квітня.

До бойкоту може долучитися трійка постійних членів Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція. Низка країн підтримує Україну серед непостійних членів.

Проти головування Росії в Раді безпеки з офіційною заявою виступили Литва, Латвія та Естонія. Тобто, можна розраховувати на підтримку переважної більшости країн, які є членами Ради безпеки.

Українська делеґація у квітні не має наміру брати участь у засідан­нях Ради безпеки, зважаючи на те, що в кріслі головування буде сидіти Росія, яку Генеральна асамблея ООН визнала державою-аґресором.

Головування Росії вчергове привертає уваги до нелеґітимного її перебування в ООН. У грудні 2022 року Україна ініціювала процес, спрямований на виключення РФ з ООН, адже Росія незаконно зайняла місце колишнього СРСР, оминувши передбачені Статутом ООН процедури вступу в організацію. Навіть якщо Росія залишиться членом ООН, її можуть позбавити права голосу, можливости виступати, або вносити якісь пропозиції. Це вже буде величезним досягненням.

Українська громада у США провела акції протесту проти головування Росії в ООН.

Представники кількох західних країн покинули 6 квітня залю під час виступу російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, що має бути заарештована за депортацію українських дітей до Росії. Бєлова виступала онлайн на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення викрадення дітей, яке вона називає „евакуацією“.

США і Велика Британія забльокували вебтрансляцію зустрічі, тому Львова-Бєлова не отримала міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроби захистити свої жахливі дії, які відбуваються в Україні. Представники США, Британії, Албанії та Мальти вийшли з конференц-залі під час її виступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив: „Держава-терорист почала головувати в Раді безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – 5-місячного хлопчика з Авдіївки на Донеччині. Це один із сотень обстрілів які держава-терорист здійснює щодобово. При цьому Росія головує в Раді безпеки ООН“. Він наголосив, що терористи повинні повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.