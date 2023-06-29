Росія використовує дезінформацію проти України

13 грудня 2016 року Гаррі Кас­паров, колишній чемпіон світу з шахів і відомий російський політичний активіст, написав у Твіттері: „Суть сучасної пропаґанди полягає не лише в тому, щоб дезінформувати чи просувати програму. Це виснаження критичного мислення, знищення правди“.

Дезінформація щодо України є небезпечною зброєю в гібридному арсеналі Росії, яка відверто націлена на завоювання України будь-якими засобами та будь-якою ціною.

23 травня 2023 року Постійна міжнародна місія медія-моніторинґу щодо дезінформації відносно Украї­ни та української діяспори, започаткована Громадською організацією „Украї­на-2050“, представила українською, англійською, французькою, німецькою та еспанською мовами звіт про вивчення дезінформації про Україну в період з 24 лютого 2022 року – початку повномаштабної вій­ни Росії проти України – до 24 лютого 2023 року.

У звіті різні теми дезінформації групуються в сім блоків дезінформації, щоб краще висвітлити інформаційну базу, яка була створена російською пропаґандою під час війни Росії проти України:

„НАТО на чолі із США та за підтримки Заходу – це аґресор, який розв’язав війну проти Росії в Україні“;

„Україна – неонацистська, аґресивна та штучна держава“;

„Захід робить помилку, надаючи зброю та іншу допомогу для України, а також застосовуючи санкції проти Росії“;

„Україна здійснює воєнні злочини і терористичні акти проти свого населення та організовує постановки масових жертв цивільного населення з метою звинуватити Росію“;

Україна забороняє та утискає все російське“;

„Росія є гуманною державою, яка жорстко відстоює свої інтереси“;

„Росія – остання опора духовности в Европі та спроможний лідер ґльобального руху проти Західного неоколоніялізму“.

Загальна мета використання дезін­формації Кремлем полягає в тому, щоб перекласти провину за війну Росії проти України на США та НАТО, а також порушити єдність Заходу щодо підтримки України та санкцій проти Росії;

дискредитувати Україну та підірвати як внутрішню, так і зовнішню підтримку урядових органів та Збройних сил України.

16 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський заявив: „Мета Росії – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами“.

Країни-члени НАТО також повинні усвідомлювати той факт, що російська дезінформація покликана їх розділити та послабити. Необхідно приділити більше уваги розвінчанню дезінформації та викриттю роботи корисних ідіотів Росії, щоб уникнути неправильних рішень, заснованих на дезінформації, які можуть коштувати людські життя та спричинити ще більші руйнування майна.

Як правило, суперечливі повідомлення щодо ситуації в Україні слід інтерпретувати, завжди пам’ятаючи минулу історію дезінформації Росії, а також той факт, що Росія є аґресором, а Україна – жертвою неспровокованої геноцидної війни.

Евген Чолій – президент Громадської організації „Україна-2050“