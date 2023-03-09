Росіяни розстріляли полоненого

КИЇВ. – У мережі з’явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. На опублікованих кадрах можна чітко побачити, що захисник України – беззбройний. На записі боєць стоїть цілком спокійно й курить, голос за кадром говорить: „Знімай його“. В останні миті свого життя український полонений промовляє: „Слава Україні!“. Після цього лунає автоматна черга, закривавлений захисник падає.

6 березня Головне слідче управління Служби безпеки України зареєструвало кримінальне провадження щодо відео з розстрілом українського військовослужбовця росіянами.

Президент України Володи­мир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня прокоментував відео розстрілу, яке вчинили російські окупанти: “Сьогодні з’явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!”. Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава!”. І ми знайдемо вбивць“.

За повідомленням 119 окремої бригади ТрО Чернігівської области, яке ґрунтується на показах матері і сина загиблого, на оприлюдненому в мережі відео показана страта українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади територіяльної оборони Олександра Мацієвського.

„30 грудня 2022 року на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника – йдеться в повіломленні 119 окремої бригади територіяльної оборони Черні­гів­ської области. – Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв’язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах“.

„За деякій час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка. Без сина лишилася мати, без батька син. Але буде пам’ять про те, як гідно, без щонайменшого страху українській воїн сприймає свою смерть заради Батьківщини.

Народився Сашко 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподіленням була направлена його мати, Парасковія Михайлівна. Вона працювала технологом на Кишинівській взуттєвій фабриці. Саме там Олек­сандр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина, на Батьківщину. До лютого 2022 року Олександр працював за фахом.

З першого дня повномаштабної аґресії він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту. 11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіяльної оборони. Олександр старанно вчився військовій справі, його призначили снайпером. У грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід, Олександр не сказав мамі, що він поїде у зону активних бойових дій, дуже не хотів що б вона хвилювалася. Коли він прощався з мамою, то подякував їй за те, що вона його народила.

29 грудня він зателефонував мамі, це була їхня остання розмова…

Мати згадує: з появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина, він зі сльозами кричав: „Я бачив як вбили мого батька!“

Мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього“, – додали в 119 окремій бригаді ТрО.

Раніше у соцмережах з’явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважають, що на відео – військовослужбовець їхньої бригади – Тимофій Шадура.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено.

УНІАН, повідомлення 119 окремої бригади ТрО Чернігівської области на Фейсбуці