Росіяни вбили людей у Херсоні

ХЕРСОН. – Зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти области. Внаслідок обстрілів загинула 21 людина, 48 поранені.

Президент Володимир Зеленський заявив: „Світ повинен це бачити та знати. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що об’єднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області!“. Президент висловив співчуття родинам і близьким загиблих та запевнив, що Україна ніколи не пробачить винних.