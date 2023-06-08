Росіяни атакують Росію

1 червня почалися обстріли і бої в Бєлгородській області, що межує з Україною. Російський добровольчий корпус (РДК) оголосив про новий рейд у реґіоні РФ, а пропаґандисти писали про „танкову атаку“ на контрольно-пропускний пункт біля міста Шебекіне, про обстріл якого останніми днями заявляє влада Бєлгородської области. Це вже друга атака Росії за останні тижні силами Російського добровольчого корпусу і Леґіону „Свобода Росії“, які виступили проти диктатури Володимира Путіна і його злочинного оточення.

Підрозділи силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення на територію Російської федерації в районі населеного пункту Нова Таволжанка та міжнародного автомобільного пункту пропуску Шебекіне. У мережі з’явилися відео РДК та Леґіону „Свобода Росії“, які раніше вже відзначились кількома диверсійними рейдами на російську територію. Зокрема, у травні вони майже добу вели бої біля Грайворона Бєлгородської области.

Ці організації стверджують, що вони базуються на території України і ведуть свою війну проти влади Росії.

Шебекіне розташоване неподалік українського Вовчанська, який Росія окупувала у лютому 2022 року, а відступила звідти під час українського наступу у вересні. Влада Росії почала евакуацію міста. Заклики до евакуації прикордонних населених пунктів лунали в Росії і раніше, але вперше рішення про вивезення мешканців стосується міста з населенням 40 тис. осіб.

Росіяни стверджують, що військові разом із прикордонниками та іншими підрозділами відбили три атаки, противника відкинули і він нібито зазнав суттєвих втрат – понад 30 осіб.

У відповідь чергового масованого удару зазнав Київ. Росія вдарила по столиці України 10 ракетами з установок „Іскандер“. Усі вони збиті, але уламки впали у трьох районах Києва. Також Росія 1 червня продовжувала обстріли українських прикордонних реґіонів, зокрема і сусіднього з Бєлгородською областю Харкова.

Леґіон „Свобода Росії“ опублікував кадри, на яких зафіксовано напад на російську військову техніку – знищення російського „КамАЗу“ з боєкомплектом та самохідного міномета „Тюльпан“.

Одночасно 30 травня сталися атаки дронів на Москву, найбільш захищене місце на території Російської федерації. Путін був у Ново-Огарьово, де напередодні літали безпілотники. Британська розвідка назвала атаку на початку травня на Кремль дронами, потім рейд на Бєлгородщині ланками однієї мережі, до якої належать також бої в Бахмуті.

Російська пропаґанда порівнює Бахмут зі Сталінградом часів Другої світової війни. Вони немов забули, що після поразки під Москвою Вермахт вже не мав нагоди для наступу по всьому фронту. Тому німецьке командування обрало як стратегічну мету на літо 1942 року один напрямок – Кавказ. Новий удар мав, за задумом Гітлера, привести Німеччину до перемоги. Але радянські війська оточили Сталінград і знищили армію, що була там. Після чого у німців не залишилося на цьому напрямі нічого, чим можна було б зупинити радянський контрнаступ. Так може статися біля Бахмута.

Битва за Бахмут, яка тривала майже рік, стала леґендарною в Україні. Але саме російська пропаґанда створила перебільшене уявлення про важливість битви за Бахмут. Так, це героїчна сторінка в історії української армії, але затяжна та кровопролитна оборона міста зумовлена оперативно-тактичною доцільністю.

Відхід із міста для уникнення оточення українського гарнізону розглядався як можлива опція. Але саме оточити себе українська армія не дала. Під загрозою оточення в Бахмуті зараз опинилися російські війська. Враховуючи те, що Бахмут знаходиться в низині, а низка панівних висот контролюється зараз українською армією, місто може виявитися пасткою для загарбників. Його взяття вже коштувало колосальних втрат. За американськими оцінками, які навів Джо Байден, російська армія втратила тут 100 тис. людей пораненими та вбитими. У висліді почалося виведення основної частини найманців та заміною їх на армійські і десантні частини.

Бійці Леґіону „Свобода Росії“ та РДК повідомили: „Ми йдемо звільняти всю Росію – від Бєлгорода до Владивостока, щоб у Москві був піднятий біло-синьо-білий прапор свободи“. Побажаймо їм успіху!