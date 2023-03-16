Російському війську бракує боєприпасів

Сили оборони України контролюють ситуацію на луганській ділянці фронту, ворог не має успіхів на Кремінському та Сватівському напрямках, хоча ситуація там важка. Останні­ми тижнями дефіцит боєприпасів для російської артилерії, ймовірно, збільшився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно суворі обмеження. Це було ключовою причиною того, чому жодне російське з’єднання останнім часом не змогло здійснити значущі в оперативному плані наступальні дії.

У Женеві на переговорах ООН з Росією остання підтримала продовження зернової угоди з Україною на 60 днів. Україна заявила, що це „суперечить“ початковій угоді, але не відхилила пропозицію.

„Укроборонпром“ у співпраці з країною НАТО розпочав за кордоном виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати – перша партія боєприпасів вже передана ЗСУ. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у партнерстві з країною НАТО. Україна вперше за часи незалежности розгорнула власне виробництво мінометних мін, артилерійських пострілів, а тепер – танкового снаряда.

Польща може передати Україні винищувачі МіҐ-29 протягом наступних 4-6 тижнів.

Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової компанії „Ваґнер“ терористичною організацією .

Російські терористичні війська випустили по території України з вересня 2022 року понад 800 ракет та 650 дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. До названих цифр, якщо додати не збиті російські ракети, то загалом 820 крилатих і балістичних ракет з моменту атак критичної інфраструктури з вересня 2022 року застосовано ворогом, повідомив речник.