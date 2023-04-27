Російський літак вдарив по Бєлгороду

На російський Бєлгород, розташований неподалік від кордону з Україною, 20 квітня впала авіобомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Експерти, блоґери, військові журналісти висувають безліч версій того, що могло статися у небі над Бєлгородом.

Очевидно, що підривник був встановлений із затримкою – на відеозаписі видно момент падіння боєприпасу на землю, і лише за кілька секунд стався основний вибух.

Останнім часом у пресі багато говорили про те, що Росія у війні з Україною почала більше застосовувати нові авіяційні боєприпаси. Зокрема, бомби, оснащені комплектами КМПК, які перетворюють звичайну бомбу на високоточну. За однією з версій, на Бєлгород могла впасти саме така бомба, в якої виникли збої в системі управління.

Такі боєприпаси зазвичай випускають у повітрі за десятки кілометрів від цілі – далі вони летять самостійно. Однак жодних ознак того, що саме така бомба впала, на відеозаписах немає.

Ще одне питання, яке також широко обговорюють – чому бойовий літак летів над містом, яке мало бути добре видно з висоти?

Екіпаж цього бомбардувальника, ймовірно, виконував бойове завдання, літак ніс цю бомбу до цілі, яка, можливо, була в іншому місті з мирними жителями – в Україні.

Бєлгород від самого початку російського вторгнення став прифронтовим містом, й інцидент з падінням бомби на міську вулицю вкладається в логіку того, що відбувається зараз у цьому реґіоні. Там триває війна.

У бєлгородських телеграм-каналах з’явилися фото та відеокадри великої вирви шириною близько 20 метрів на одному з центральних міських перехресть.

За попередніми даними, постраждали три місцеві мешканки, пошкоджені кілька будівель. В одному з житлових будинків зруйновані чотири квартири.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері національного телемаратону зазначив, що подібні випадки в Росії можуть почастішати – через намагання росіян швидко наростити виробництво снарядів за рахунок їхньої якости.