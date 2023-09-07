Російський льотчик викрав гелікоптер Мі-8

КИЇВ. – Головне управління розвідки провело 5 вересня в медіацентрі „Укрінформ“ прес-конфе­ренцію з російським пілотом 28-річним Максимом Кузьміновив, який перегнав до України вертоліт Мі-8. Пілот розповів, що вийшов на зв’язок з українською розвідкою наприкінці 2022 року. Операцію „Синиця“ плянували близько шести місяців.

9 серпня вертоліт Мі-8 злетів з аеродрому Курськ, який розташований за 20 кілометрів від кордону, долетів до Харківщини.

Пілот намагався вмовити членів екіпажу здатися Україні. Вони злякалися і почали поводитися аґресивно. Після того, як гелікоптер приземлився, вони побігли в бік кордону. Можливо, що їх ліквідували.

Коли гелікоптер перетнув кордон, по ньому почали вести вогонь. Ймовірно, то була російська сторона. Пілот отримав поранення у ногу зі стрілецької зброї.

Російський пілот стверджує, що від початку повномаштабного вторгнення він виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу, був у Маріюполі та Бердянську. Гелікоптер зараз перебуває у складі авіяційного підрозділу ГУР.

Офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів, що вертоліта належить до 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю. М. Кузьмінов отримає винагороду – 500 тис. дол. Українська розвідка закликає росіян наслідувати цей приклад. Пілот і його сім’я перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.