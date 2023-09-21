Розпочато розгляд справи щодо геноциду

ГАҐА. – У Міжнародному суді ООН у Газі з 18 до 27 вересня відбудуться попередні слухання за позовом України до Росії у зв’язку з порушенням міжнародної Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього – у зв’язку з російським широкомаштабним вторгненням в Україну.

Україна подала позов 27 лютого 2022 року, через три дні після початку російського військового вторгнення. Суд раніше ухвалив, що до позову України мають право приєднатися 32 країни – це майже всі европейські держави, а також Канада, Австралія та Нова Зеляндія. Сполученим Штатам суд відмовив із формальної причини. Під час попередніх слухань російська сторона, як очікується, доводитиме непідсудність справи Міжнародному суду ООН. Українська сторона вважає, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Як один із доказів наводиться насильницьке вивезення дітей з України – за підозрою в причетності до нього ордер на арешт Володимира Путіна раніше видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Серед висунутих цим судом звинувачень ознак геноциду немає. Якщо суд ООН ухвалить рішення про підсудність справи, то слухання по суті, як очікується, можуть відбутися не раніше, ніж наступного року і можуть затягнутися на роки.

Міжнародний суд ООН розміщується в Палаці миру (Нідерлянди) і вирішує відповідно до міжнародного права юридичні суперечки між державами. Росія загалом визнає його юрисдикцію, але заперечує її в окремих справах. Цей суд не слід плутати з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який також працює в Газі, але не є органом ООН і не визнається Росією. Саме МКС видав ордер на арешт Путіна.