Розвінчування рашистської пропаганди

КИЇВ. – На станції метро „Золоті ворота“ презентували виставку „Справжні причини війни, або як працює російська пропаґанда“.

Проєкт здійснили Европейський інститут Чорнобиля у партнерстві з ініціятивою „НотаЄнота“. Експозиція складається з 30 постерів, присвячених російській пропаґанді.

Спеціяльно для виставки засновник Европейського інституту Чорнобиля Валерій Коршунов з використанням штучного інтелекту створив унікальні яскраві плякати.

До підготовки проєкту приєдналася Олена Романюк, засновниця ініціятиви „НотаЄнота“. Символом її ініціятиви став єнот, якого росіяни викрали з Херсону. Відвідувачі виставки дізнаються, що таке пропаґанда, які її методи та правила, а також про аґентів Кремля, двійників Путіна, переписування історії, образ українців у російській культурі тощо. Текст супроводжують 3D моделі, авдіо та відео.