Розвідка – таємна сила України

Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) України не схильне розголошувати свою участь у війні з Росією, проте перелік навіть деяких його операцій свідчить, що саме ГУР забезпечило успіх на провідних ділянках фронту.

На початку війни 10-ий загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогові створити пляцдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року ГУР допомагало організовувати вертолітні рейди на “Азовсталь”. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріюполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. У харківському контрнаступі велику ролю зіграв полк ГУР “Кракен”, який за участю Сили оборони звільнив 25 населених пунктів Харківщини та один в Луганській області. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертолетів висадила десант ГУР та “Альфи” СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. 7 липня бійці ГУР знову висадилися на острів Зміїний з допомогою катерів та встановили на ньому державний прапор.

Окрім таких “гучних” операцій ГУР постійно виконує не менш важливі розвідувальні, диверсійні та інші бойові завдання, про які публічної інформації немає.

Формування Управління розвідки Головного штабу ЗСУ почалося в лютому 1992 року. ГУР є головним органом управління в системі воєнної розвідки і координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає інші складові Сил оборони до виконання покладених на розвідувальний орган завдань.

Розвідники України гідно дають відсіч російським окупантам не лише на фронті. Жодного дня в країні-аґресорі не обходиться без вибухів та атак безпілотників не лише у прикордонних реґіонах, але й у Москві. Це теж заслуга розвідки.

Водночас діяльність розвідників в ході війни стає щораз важчою: Росія теж вчиться на досвіді. Заступник начальника ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький розповідає: „У лютому 2022 року росіяни заходили колонами без будь-якого прикриття, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби, щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям. Але наші працюють… Це ворог, його необхідно знищувати. Це дуже складні речі, які потребують підготовки, навчених людей, проведення відповідних заходів“.

Активно діє українська контррозвідка, спираючись на допомогу населення. Українці беруть участь у боротьбі з диверсійними групами, зі шпигунами.

Суспільство згуртувалося, люди розуміють, що це війна.

У сучасній війні розвідка стала набагато більш відкритою. Публі­куються проґнози, даються інтерв’ю… Необхідно пояснити світові, що в Україні триває пряма, брутальна і нічим не прикрита збройна аґресія Російської федерації. Також це сиґнал Росії, що розвідка знає про їхні пляни, готується до їхньої аґресії. Це новий підхід, ефективний для суспільства, тому що коли людина в сучасному світі не отримує інформацію від воєнної розвідки, то з’являється ворожа дезінформація.

7 вересня Україна відзначила День воєнної розвідки. Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ГУР із професійним святом: „Україна гордиться кожним воїном ГУР, усіма героям нашої розвідки! Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом і вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально послаблюють. Хоча зараз ми не можемо говорити відкрито про більшу частину вашої бойової та розвідувальної роботи, але знайте: я дякую вам за кожен елемент цієї праці!“.

Патріоти України підтримують розвідників. Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, у серпні отримав партію дронів від волонтерського штабу “Українська команда”. Як зазначили у ГУР, тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе у межах великого збору “Української команди”. Банківський рахунок благодійного фонду „Українська команда“: UA143770900000026009001304012.

Зробити внесок зробити можна у гривні і долярах. Приєднуйтесь до такої допомоги!