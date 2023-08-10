Родина боронить Україну

ТЕРНОПІЛЬ. – Офіцер запасу, юрист Микола Дерецький добровільно пішов у ЗСУ і боронить Україну на Куп’янському напрямку. Його стрілецька бриґада виконує завдання на передових позиціях. У частину військовий привіз потрібну допомогу з генераторами, автомобілями, планшетами. Все це, а також евакуатор купила його родина, яка з початку великої війни жертовно підтримує ЗСУ.

М. Дерецький є депутатом Тернопільської міської ради. У мирний час він усиновив двох сиріт, виховав їх, купив житло і вивів у люди. Навчив бути чесними, милосердними та людяними. Він заснував футбольний клюб „Тернопіль АТО“ і став його президентом. Команда справжніх патріотів з непереможним духом, учасники бойових дій та ветерани війни стали чемпіонами з футболу в західній Україні, також успішно зіграли на стадіоні „Динамо“ в Києві і отримали медалі. Під час 25 благодійних змагань футболісти зібрали понад 700 тис. грн для ЗСУ.

М. Дерецький з сином Миколою та онуком Миколкою створили у Тернополі родинну ресторацію „Три Миколи“. Сюди приходять люди, щоб спробувати старовинні українські страви, відчути тепло і красу родинного затишку. З початку повномаштабної війни ресторан приймає до себе і дає притулок переселенцям, тисячі безкоштовних обідів та вечерю роздали біженцям, захисникам з тероборони, також передали автомобілі, продукти та грошову допомогу для військових.