Режим Путіна засудив журналіста на 25 років колонії

МОСКВА. – Міський суд засудив російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за трьома статтями Кримінального кодексу. Політик і журналіст з квітня 2022 року перебував у російському слідчому ізоляторі за звинуваченнями у „військових фейках“, державній зраді та зв’язках з „небажаними“ організаціями. 25-річний вирок був найвищим терміном, якого вимагала прокуратура для Кара-Мурзи. Це також найбільший термін, який отримав будь-який російський опозиціонер.

Минулого тижня Кара-Мурза заявив у суді: „Я знаю, що настане день, коли темрява, що поглинула нашу країну, розвіється, наше суспільство розплющить очі й здригнеться, коли усвідомить, які злочини були скоєні від його імені“.

В. Кара-Мурзі також призначили кару в розмірі 4,900 дол. та семирічну заборону на роботу в журналістиці.

В. Кара-Мурза навчався у московській школі, а у 16 років батьки відправили його до Англії. У Кембриджі він здобув освіту історика, але в Росію повернувся і почав працювати як журналіст – пішов шляхом батька, журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Паралельно з журналістською кар’єрою він розпочав політичну: 2000 року став радником Бориса Нємцова, якого вбили напроти Кремля після анексії Росією Криму. Б. Нємцов був послідовним критиком російської війни проти України. Саме Нємцов із Кара-Мурзою почали просувати „список Маґнітського“ у США.

Авдитор Сергій Маґнітський помер у московському ув’язненні у листопаді 2009 року. Він розкрив схему маштабної крадіжки бюджетних грошей силовиками. Але замість того, щоб розслідувати розкрадання, у Росії заарештували самого Маґ­нітського. Він помер у в’язниці, бо йому не надали медичної допомоги.

Кара-Мурза на той час він уже кілька років жив у США та працював на телеканалі RTVI. І коли 2012 року Конґрес США таки ухвалив закон Маґнітського, це стало нововведенням. Тепер будь-якого російського чиновника могли позбавити можливости їздити до Америки, заморозити рахунки та позбавити можливости користуватися нерухомістю за кордоном.

Після вбивства Б. Нємцова Кара-Мурза домагався перейменувань вулиць, площ поряд із російськими посольствами на вулиці Нємцова. І це дратувало владу.

Кара-Мурзу двічі госпіталізували із симптомами отруєння – у 2015 та 2017 роках. Обидва рази він був на межі смерті.

У державній зраді його звинуватили за публічні виступи в США та Европі: він говорив про „державний терор“ з політичних мотивів, фальсифікації на виборах, порушення прав людини в Росії, називав її країною-аґресором у війні з Україною.

Отруєння викликало проблеми з нервовою системою: Кара-Мурза довго не відчував ліву руку та ногу, ходив із палицею.

Головний невролог Федеральної служби виконання покарань Росії по Москві поставила Кара-Мурзі діягноз – ураження нервових волокон. Цей діягноз підтвердили і в цивільній лікарні, де потерпілий пройшов обстеження на вимогу адвоката.

Полінейропатія Кара-Мурзи входить до списку захворювань, з якими за російським законом, людину не можна тримати у в’язниці. Однак і СІЗО, і суд не надають цьому значення, а медичні документи не віддають на руки, розповів адвокат Кара-Мурзи.